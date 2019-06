Petrobras anuncia que Caixa deve vender toda sua participação na estatal

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 10, um oferta pública de ações na qual a Caixa Econômica Federal deve vender toda a fatia que possui da estatal. Ao todo, vão ser vendidas as 241.340.371 ações ordinárias (que dão direito a voto), equivalente a cerca de 3,2% do total da estatal.

A oferta, que envolverá distribuição no Brasil e no exterior sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs) — títulos que permitem a empresas estrangeiras serem cotadas nas bolsas dos Estados Unidos —, movimentaria um total de cerca de 7,2 bilhões de reais, se considerado o preço de fechamento das ações da petroleira estatal em 7 de junho.

A oferta será coordenada por UBS (coordenador líder), Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e XP Investimentos. O preço por ação será fixado após conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais.

Segundo cronograma disponibilizado no prospecto preliminar, o preço deve ser fixado em 25 de junho, com anúncio de início no dia seguinte. A data de liquidação prevista é 28 de junho.

(Com Reuters)