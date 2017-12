Empresa pede vendedora magra e gera polêmica nas redes sociais

Um anúncio de vagas de emprego para promotoras de vendas, vendedoras e profissionais de marketing de campo está gerando polêmica nas redes sociais. Publicada no perfil Empregos em São Gonçalo/Niterói, a vaga pede candidatas magras e de boa apresentação.

Para participar da seleção é necessário enviar foto de corpo inteiro, currículo e ‘vir preparada para a entrevista’.

O anúncio informa que são apenas quatro vagas e que candidatas que não preencherem os requisitos não serão atendidas. Ou seja, gordinhas não serão atendidas.

Sem especificar direito o que seria boa apresentação, o anúncio diz que as candidatas também precisam ter ‘boa fluência, dinâmica, bom relacionamento e experiência com promoção de vendas’.

Na página Empregos em São Gonçalo/Niterói, o anúncio recebeu uma série de críticas.

Procurada por telefone, a empresa Natto Bretas – Business & Communications não foi localizada. Por e-mail, a empresa envia uma mensagem automática informando que seu telefone funciona 24 horas, sete dias por semana.

O anúncio informa que o ganho para a vaga é acima de 1.200 reais mensais.

No perfil Vagas Arrombadas, o que chamou a atenção dos leitores foi um aviso para as candidatas que se atrasam: o portão será fechado – como no Enem.