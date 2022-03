Emprego nos EUA surpreende com 678 mil vagas em fevereiro

Dados divulgados na manhã desta sexta-feira, 4, pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) surpreenderam o mercado ao mostrar um alto número de vagas de trabalho criadas no país em fevereiro. No mês, foram 678 mil vagas, ante 481 mil no mês anterior. Os analistas da Bloomberg esperavam a criação de 400 mil postos de trabalho.

Os números mostram uma importante recuperação do mercado de trabalho, tendo em vista que desde outubro do ano passado ele vinha desacelerando mês a mês devido aos impactos da Ômicron na economia. “O crescimento do emprego foi generalizado, liderado por ganhos em lazer e hospitalidade, e serviços empresariais, saúde e construção”, disse o BLS em nota.

Apesar do crescimento, o aumento salarial desacelerou em fevereiro em relação aos meses anteriores. Por hora os ganhos médios de todos os funcionários em folhas de pagamento privadas aumentaram 1 centavo, com alta acumulada nos últimos 12 meses de 5,1%. Já os ganhos da produção do setor privado e dos funcionários não supervisores aumentaram 8 centavos por hora.

A taxa de desemprego, por sua vez, ficou em 3,8%, ou em 6,3 milhões de desempregados, muito próximo dos níveis pré-pandemia. Em fevereiro de 2020, a taxa de desemprego era de 3,5%, ou 5,7 milhões de pessoas sem trabalho.

Decisão de juros do Fed

Os dados corroboram com a expectativa de que, neste mês, o Federal Reserve Bank vai aumentar os juros nos Estados Unidos. Além da inflação, os índices de desemprego são decisivos para os estímulos monetários do país. Em pronunciamento à Câmara nesta semana, o presidente do Fed, Jerome Powell, antecipou a decisão do Comitê de Política Monetária dos EUA (FOMC, na sigla em inglês) ao afirmar que os juros devem subir 0,25 ponto percentual na próxima reunião.