Emplacamento de veículos tem alta de 17,65% de janeiro a abril de 2018

O mercado de veículos registrou aumento de 17,65% nos emplacamentos no primeiro quadrimestre do ano, de acordo com divulgação feita pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta quarta-feira, 2.

Os dados levam em conta automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros. De janeiro a abril, foram 1.108.913 unidades. No ano passado, o acumulado nos quatro primeiros meses foi de 942.537 unidades licenciadas.

A alta foi puxada principalmente por abril que, em apenas um mês, registrou 311.181 emplacamentos de veículos, 34,80% acima do volume registrado no mesmo mês do ano passado e 4,20% a mais do que março deste ano.

Entre janeiro e abril, foram vendidos 737.282 automóveis e comerciais leves. Só o segmento registrou alta de 20,45% perante igual período do ano passado. Em abril, foram 209.995 unidades, alta de 37,83% sobre o mesmo mês de 2017.

O segmento de motocicletas também comemora resultados positivos. As 82.152 motocicletas emplacadas no mês representaram 26,47% de avanço perante as vendas de abril do ano passado. O mercado de caminhões também teve alta. O total foi de 20.891 caminhões licenciados, o equivalente a 58,76% a mais do que em igual intervalo do ano passado.

Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, afirma que o mercado se mantém firme em sua rota de recuperação, seguindo a perspectiva de crescimento projetado pela entidade. “A queda na inadimplência, aliada à queda da taxa de juros, vem favorecendo o setor. Atualmente, a inadimplência da carteira de crédito, com recursos livres para pessoas físicas, é de 2,5%, e para pessoas jurídicas é de 3,6%. Estes resultados são os menores desde abril de 2011, fatores que favorecem a oferta de crédito pelas instituições financeiras”, declara Assumpção.