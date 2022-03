Elon Musk desafia Putin em um duelo pela Ucrânia

As bravatas de Elon Musk no Twitter já viraram parte da cultura popular da internet e, nesta segunda-feira, 14, o bilionário sul-africano resolveu provocar o presidente russo Vladimir Putin, presidente russo e persona non grata mundialmente. Sendo piada ou não, Musk tuitou desafiando Putin a um duelo e, o vencedor, fica com a Ucrânia. O bilionário ainda marcou a conta oficial do Kremilin na rede social e, em russo, perguntou o que a conta presidencial acharia deste duelo.

A provocação de Musk ao ex-agente da KGB e faixa preta de judô feita na manhã dessa segunda tinha, até o fim do dia, cerca de 273 mil likes na rede social. Bem-humorados, internautas respondiam o dono da Tesla com memes de Putin montados em urso ou então análise sobre envergadura em uma possível luta física entre os dois. Questionado por um internauta sobre a brincadeira, Musk afirmou que estava “falando absolutamente sério”.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

A manifestação jocosa (ou não) desta segunda-feira não é o primeiro posicionamento de Musk sobre a invasão militar de Putin à Ucrânia. A Starlink, empresa de satélites do bilionário, ativou em 26 de fevereiro o serviço de internet na Ucrânia. O anúncio foi uma resposta ao pedido do ministro Mykhailo Fedorov, da pasta de transformação digital, publicado na rede social. “Elon Musk, enquanto você tenta colonizar Marte – Rússia tenta ocupar a Ucrânia! Enquanto seus foguetes aterrissam do espaço com sucesso – foguetes russos atacam civis ucranianos! Nós pedimos que você forneça estações da Starlink na Ucrânia e chame a atenção de russos sensatos para se posicionarem.”

A Starlink provê conexão de internet via satélites de baixa órbita – a 550 km da Terra–, sem a necessidade de instalação de infraestrutura. A empresa já lançou mais de 2.000 satélites.