Eleições americanas e pacote de corte de gastos direcionam o Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da B3, recua para 130,1 mil pontos, enquanto o dólar é negociado com leve queda, mas segue próximo da estabilidade, cotado a R$ 5,78. Com a agenda econômica esvaziada, o mercado opera com cautela, aguardando as decisões e, especialmente, os comunicados dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, previstos para quarta-feira, 6.

O índice deve ser impactado pela reação externa às notícias das eleições nos EUA, enquanto, no Brasil, o foco está na expectativa pelo anúncio do pacote de corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem com o presidente Lula, e outros ministérios participarão das discussões hoje. A alta das commodities pode trazer alívio à pressão sobre o Ibovespa.