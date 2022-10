Efeito Elon Musk: Montadoras de carro evitam anunciar no Twitter

A General Motors e a Ford vão evitar anunciar no Twitter, rede social recém-comprada por Elon Musk, dono da Tesla, que fabrica carros elétricos. A montadora GE explicou ao canal de notícias CNBC que pretende avaliar como será a direção do bilionário na plataforma e, por isso, está pausando o investimento em publicidade, mas que manterá a interação com os clientes por lá. “Como é o curso normal dos negócios com uma mudança significativa em uma plataforma de mídia, pausamos temporariamente nossa publicidade paga. Nossas interações de atendimento ao cliente no Twitter continuarão”, disse a empresa em comunicado.

A Ford Motor Co., que não anuncia no Twitter ainda, também declarou à CNBC que está avaliando a direção de Musk para decidir se investe ou não na rede do passarinho, e que manterá a interação com os usuários da mesma forma que a GE.

Após meses de negociações, Elon Musk oficializou a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares e prometeu uma rede social com “mais liberdade de expressão”, prometendo restaurar contas banidas, mas que removeria spam e robôs.