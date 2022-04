Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda, morre aos 56 anos

Ministro da Fazenda quando Henrique Meirelles deixou o cargo para concorrer à Presidência da República, Eduardo Guardia morreu, nesta segunda-feira, 11, aos 56 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. Ele ocupava o cargo de CEO da BTG Asset desde janeiro de 2019. O economista assumiu o cargo de ministro durante o governo de Michel Temer, prometendo uma gestão pautada no compromisso com a responsabilidade fiscal e a agenda de reformas.

Antes de assumir o posto máximo dentro do Ministério da Fazenda, Guardia era secretário executivo da pasta. Ele foi indicado por Meirelles para sucedê-lo no comando da pasta quando o então ministro fora escolhido para ser o candidato do MDB, ao lado do de Mansueto Almeida, que assumiu o cargo de secretário de Fazenda do governo de Jair Bolsonaro.

Nascido em São Paulo, em 19 de janeiro de 1966, Eduardo Guardia fez carreira acadêmica antes de ingressar no setor público. Doutor pela Instituto de Pesquisas Econômicas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, ele foi professor de economia da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, em São Paulo. Atuou também como secretário da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo entre os anos 1990 e 2000. Depois, foi secretário do Tesouro na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso.