Economistas consultados pelo BC preveem inflação de 4,44% em 2018

Os economistas consultados pelo Banco Central (BC), elevaram suas projeções para a inflação de 2018 pela sexta semana consecutiva. Agora, eles entendem que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deverá encerrar o ano em 4,44%. Há uma semana, as projeções, compiladas no Boletim Focus, indicavam um consenso de 4,43% para 2018. O centro da meta de inflação para este ano é de 4,5%.

A previsão para 2019 também subiu, de 4,21% para 4,22%, um pouco mais próximo da meta para o próximo ano – 4,25%. Já, para 2020, a projeção ficou estável em 4%, exatamente no centro da meta válida para esse ano.

As projeções para o dólar caíram de uma semana para cá. Os economistas preveem que a moeda americana deva encerrar o ano em 3,75 reais, e não mais em 3,80 reais. Para 2019, a expectativa é que o dólar fique em 3,80 reais.

Selic e PIB

Pela 21ª semana seguida, a previsão para taxa básica de juros (Selic) permanece inalterada em 6,5%. A projeção para 2019 também não mudou e continua em 8%, indicando elevações dos juros no próximo ano. Já para 2020, o indicador teve leve redução, de 8,38% para 8,25%.

Em relação à expectativa de crescimento do PIB, os economistas esperam uma alta de 1,34% para 2018 – mesmo patamar do relatório apresentado há uma semana. Para 2019, a previsão ficou levemente abaixo em relação a da semana anterior – baixou de 2,5% para 2,49%. As projeções para 2020 e 2021 ficaram inalteradas, em 2,5%.