Petrobras mantém preço, mas gasolina volta a bater recorde nos postos

O preço médio da gasolina nos postos no Brasil subiu 0,06% nesta semana, ante levantamento anterior, para 4,725 reais por litro, novo recorde nominal, segundo dados publicados nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O novo avanço ocorre apesar de a Petrobras ter mantido o preço médio da gasolina pura vendida em suas refinarias ao longo da semana, após ter reduzido em 3% na semana anterior. Mais cedo, a Petrobras informou que reduzirá em 2% o preço médio da gasolina nas refinarias a partir de sábado.

O repasse dos reajustes da Petrobras aos consumidores depende de distribuidores, revendedores, impostos, além da mistura obrigatória de etanol anidro na composição da gasolina vendida nos postos.

O etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, teve média de 2,943 reais por litro nesta semana, alta de 1% em relação à semana anterior, segundos os dados da ANP.

O preço médio do diesel, combustível mais consumido do Brasil, ficou estável nos postos nesta semana, na comparação com o período anterior, com média de 3,712 reais por litro.

No caso do diesel, a Petrobras mantém os preços congelados nas refinarias, devido a adesão ao programa de subvenção ao combustível, do governo federal, lançado em junho.