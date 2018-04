Domino’s paga indenização a ex-funcionário esmagado por queijo

A pizzaria Domino’s vai pagar uma indenização de 180.000 dólares (cerca de 627.678 reais) a um ex-funcionário esmagado por um queijo de 180 kg. O acidente ocorreu em junho de 2016 no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. As informações foram publicadas no jornal norte-americano New York Post.

Mohamed Hassan, de 55 anos, contou que estava descarregando caixas de queijo de um caminhão quando perdeu o controle de seu carrinho de carga devido ao peso. Segundo sua advogada, Brooke Goof, o acidente fez com que Hassan caísse para trás e as caixas ferissem seu tornozelo, joelho e costas.

Ainda de acordo com ela, o ex-funcionário passou seis meses com um suporte de perna e provavelmente precisará de uma cirurgia para substituição do joelho.

“Ele quer trabalhar e sustentar sua família”, disse Brooke ao NYP. “Ele está procurando um emprego que possa fazer dentro de suas limitações”.

Mohamed Hassan e a Domino’s entraram em acordo sobre o valor da indenização após dois anos de disputa. O ex-funcionário queria receber 325.000 dólares (1.133 milhão de reais), mas a Domino’s havia oferecido 100.000 dólares (cerca de 348.710 reais).

“Fiquei satisfeito com o acordo porque permite que ele recupere muito do que perdeu e deixe algo para começar sua nova carreira, seja lá o que ele decidir fazer”, continuou a advogada.