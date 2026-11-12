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Dólar sobe e fecha a R$ 5,65, maior valor desde junho de 2025

Mercado operou de olho em resultados pessimistas do Banco do Brasil e em ambiente mais defensivo no exterior

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 18h01 | Atualizado em 12 nov 2026, 18h07
Houve aumento em 17,8% na fortuna, atingindo um recorde de 11,8 trilhões de dólares.
Dólar (Freepik/Domínio Público)
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O Ibovespa teve desvalorização de 0,60% nesta quinta-feira, 12, recuando para os 171 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou de olho nos resultados pessimistas do Banco do Brasil e refletiu a soma entre o ambiente externo mais defensivo e a desconfiança com o quadro fiscal brasileiro. O dólar, por sua vez, encerrou em alta de mais de 1% e ficou cotado a 5,65 reais, o valor mais alto desde junho de 2025.

Entre especialistas, cresce a leitura de que o pacote de ajuste apresentado pelo governo é tímido diante do tamanho do desafio fiscal, e a incerteza sobre o que será efetivamente aprovado pelos parlamentares leva os investidores a buscar cobertura na moeda americana.

“A combinação de dólar em alta e juros elevados por um período longo, tanto aqui quanto nos EUA, também afasta compradores de ações”, afirma Vitor Kayo, economista sênior da Nomad. “As propostas fiscais do governo são vistas como um começo, mas não convencem o mercado de que as contas públicas vão melhorar de forma consistente.”

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No cenário doméstico, o resultado do Banco do Brasil no terceiro trimestre decepcionou e veio cerca de 60% abaixo das projeções. O lucro desabou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais. Durante a teleconferência de resultados nesta quinta-feira, 12, a presidente da instituição, Tarciana Medeiros, afirmou que a recuperação dos créditos inadimplentes do agronegócio ocorre em ritmo mais lento do que o previsto.

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Por isso, o setor financeiro concentra a pressão negativa entre as ações de peso no principal índice da B3. Por volta das 18h, o Banco do Brasil (BBAS3) liderava as perdas, com baixa de 9%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuava 0,63%. O Itaú (ITUB4) caía 0,50%, enquanto o Santander (SANB11) nadava em direção contrária e tinha valorização de 3,03%.

No exterior, os preços nos Estados Unidos ainda sobem acima do desejado e o discurso de membros do Federal Reserve (Fed), banco central americano, sobre a preocupação com a inflação alimenta a expectativa de mais um aumento de juros no país no fim do ano. O clima mais defensivo se completa com a fala de Donald Trump descartando a necessidade de um entendimento com Teerã e com o tropeço das empresas de tecnologia.

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Com isso, “a moeda americana ganha terreno de forma ampla, principalmente diante de moedas de emergentes e de países exportadores de matérias-primas, e o real segue o mesmo caminho de seus pares”, explica Kayo.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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