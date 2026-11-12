Banco do Brasil desaba 12% após balanço e CEO cita imoralidade de parte do agronegócio

As ações do Banco do Brasil desabam na abertura do pregão desta quinta-feira, 12, após a instituição reportar um resultado 60% abaixo do esperado pelo mercado no terceiro trimestre de 2026. Durante a teleconferência de resultados, a presidente do banco, Tarciana Medeiros, atribuiu parte da dificuldade de recuperação dos créditos do agronegócio à falta de disposição de produtores rurais para pagar suas dívidas. Enquanto isso, analistas do mercado financeiro projetam uma piora dos indicadores da instituição nos próximos trimestres.

Por volta das 10h15, as ações do Banco do Brasil recuavam 12,67%, aos 14,75 reais. Na véspera, a instituição reportou lucro líquido de 8,6 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, queda de 42,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado do terceiro trimestre foi ainda pior. O lucro desabou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais. Ou seja, o resultado ficou cerca de 60% abaixo das projeções.

A queda foi provocada principalmente pelo avanço da inadimplência, que passou de 4,51% em setembro de 2025 para 6,08% em setembro de 2026, alta de 1,57 ponto percentual em 12 meses. A deterioração foi puxada pelo agronegócio, cuja taxa de calotes avançou de 4,84% para 6,92% no período, aumento de 2,08 pontos percentuais.

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A piora da carteira de crédito levou o banco a elevar em 33,2% as provisões para devedores duvidosos (PDD), que somaram 58,5 bilhões de reais no acumulado até setembro. Os recursos são reservados para cobrir eventuais perdas com calotes e afetam diretamente o lucro da instituição.

A rentabilidade do Banco do Brasil, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), ficou em 2,8% no terceiro trimestre, recuo de 5,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Para comparação, o indicador do Itaú está em 23,6%, enquanto o do Bradesco alcançou 16,1%.

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CEO culpa risco moral do agronegócio

Durante a teleconferência de resultados nesta quinta-feira, 12, Tarciana Medeiros afirmou que a recuperação dos créditos inadimplentes do agronegócio ocorre em ritmo mais lento do que o previsto pela instituição. Segundo a executiva, a pontualização — indicador que mede o pagamento das parcelas no vencimento — ficou em torno de 70% em setembro e outubro, abaixo dos 90% esperados pelo banco. Diante desse cenário, a instituição pretende intensificar as cobranças judiciais e extrajudiciais, além de iniciar a venda de carteiras de crédito classificadas como perdas para empresas especializadas.

Em apresentação a investidores e analistas, Tarciana disse que o banco esperava que a o pagamento das operações rurais voltasse a níveis próximos de 95% no trimestre passado. A instituição também trabalhava com a perspectiva de alcançar 90% entre agosto e dezembro, mas não conseguiu atingir a meta, apesar dos esforços de cobrança e renegociação.

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A executiva atribuiu parte da dificuldade à persistência do que chamou de risco moral, situação em que devedores deixam de cumprir suas obrigações mesmo tendo condições de fazê-lo. “Não contávamos com a persistência e a intencionalidade do risco moral. Esse comportamento tem um custo e, ao mesmo tempo que pesa no nosso resultado, também penaliza o produtor que paga em dia e limita o crédito não apenas para o setor, mas para toda a sociedade brasileira”, afirmou.

Tarciana destacou, porém, que o desempenho varia conforme o perfil das operações. Nos contratos concedidos depois de julho de 2025, que contam com uma matriz de resiliência e alienação fiduciária, a pontualização média está acima de 90%. Por isso, segundo ela, o banco pretende diferenciar as medidas adotadas de acordo com a situação de cada produtor.

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Banco reforça cobrança e retomada de garantias

A presidente afirmou que o Banco do Brasil já renegociou mais de 3,8 bilhões de reais em dívidas por meio de uma estratégia complementar às medidas previstas na Medida Provisória 1.376. Para os produtores que não procuram o banco para negociar ou deixam de pagar as parcelas, a resposta será intensificar as cobranças e retomar os ativos oferecidos em garantia.

A instituição já realizou mais de 20 mil notificações extrajudiciais. Segundo Tarciana, 24% dos produtores notificados procuraram o banco para regularizar a situação. A executiva informou ainda que mais de 400 propriedades estão enquadradas para o processo de consolidação das garantias, das quais 233 já estão em procedimento de retomada extrajudicial.

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Ela afirmou que 33% dos casos foram regularizados logo após o início da cobrança extrajudicial. Para a presidente, os números reforçam a importância das garantias reais no atual ciclo de inadimplência do agronegócio.

Tarciana também fez ressalvas ao uso da recuperação judicial como alternativa para produtores endividados. Segundo ela, o processo eleva os custos, dificulta o acesso a novos financiamentos e pode aumentar a interferência de terceiros na gestão dos negócios. A executiva afirmou que há mais de 40 pedidos de falência em andamento na Justiça e ressaltou que a recuperação judicial não garante a continuidade das atividades.

Outra frente será a cessão de carteiras de crédito classificadas como perdas para empresas especializadas. Até agora, o banco realizava esse tipo de operação de forma concentrada, por meio da Ativos S.A. A expectativa é ampliar rapidamente a estratégia: mais de 40 empresas já demonstraram interesse, segundo a presidente.

Ao encerrar sua participação na teleconferência, a executiva projetou uma recuperação lenta para a instituição. “Sabemos que a recuperação do nosso resultado não será imediata e seguimos trabalhando para que o banco continue forte, relevante e preparado para os próximos ciclos”, afirmou.

Analistas veem novos riscos para o Banco do Brasil

Para os analistas da XP, “a decepção foi generalizada”, refletindo uma margem financeira mais fraca, maiores custos de crédito e pressões operacionais adicionais.

“O trimestre também levanta dúvidas sobre o ritmo de recuperação dos lucros, uma vez que a qualidade dos ativos se deteriorou ainda mais no Agronegócio e nas Pessoas Físicas. Já os indicadores antecedentes de crédito apontaram para o risco de uma deterioração adicional à frente”, afirmam Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Guilherme Meneghetti, autores do relatório.

Os analistas do Safra também demonstram preocupação com a evolução da carteira rural. Segundo eles, a taxa de pagamentos em dia caiu de 83% em julho para 76% em setembro e 66% em outubro, oferecendo poucos sinais de que o ciclo de crédito do agronegócio esteja próximo da normalização.

Outro ponto de atenção é a posição de capital do banco. Os especialistas destacam que os ativos fiscais diferidos (DTAs) aumentaram cerca de 6,4 bilhões de reais em relação ao trimestre anterior, resultando em aproximadamente 0,42 ponto percentual de deduções prudenciais.

“Isso limitou a capacidade de crescimento, uma vez que o índice de capital principal (CET1) recuou para 10,8%”, afirmam Daniel Vaz e Rafael Nobre, autores do relatório do Safra.

Na avaliação dos analistas da Genial, a pressão sobre o capital levou o banco a reduzir o payout — percentual do lucro distribuído aos acionistas na forma de dividendos — para 25%. A instituição também não deve pagar dividendos intermediários em 2027, podendo reter parte do lucro em reservas.

“Vamos revisar projeções, preço-alvo e recomendação depois da teleconferência. O ponto central é se o agro melhora com o ganho de peso da safra nova. Sem isso, o quarto trimestre de 2026 não marca o pico das provisões, o que indica que a situação tende a piorar nos próximos trimestres”, concluem Matheus Filgueiras, Eduardo Nishio e Alan Frydman, autores do relatório da Genial.