Dólar reduz avanço e fecha a R$ 3,66, maior valor desde abril de 2016

O dólar comercial fechou esta terça-feira, 15, cotado a 3,662 reais, com valorização de 0,93%. A moeda americana chegou a valer 3,692 reais durante o dia, perdeu força e encerrou o pregão com o maior patamar desde 7 de abril de 2016.

“O mercado financeiro está deixando claro que não existe teto para o dólar em função da fragmentação do cenário eleitoral e da forte recuperação da economia americana”, diz o diretor da FB Wealth Fernando Bergallo.

A alta desta terça-feira foi reflexo do aumento de rendimento de títulos da dívida americana com vencimento em dez anos, que chegaram 3,07%. Além disso, os papéis reagiram aos dados do varejo nos Estados Unidos, com as vendas subindo 0,3% em abril.

“O dólar cresceu em cima de todo o mundo, consequência dos títulos do Tesouro americano que estão pagando mais do que o normal. Assim investidores tendem a repatriar dólares para os Estados Unidos”, explica o gerente de câmbio da Fair Corretora, Mario Battistel.

“Há uma valorização generalizada do dólar, principalmente entre os mercados emergentes. É um movimento global”, concorda o economista-chefe do Banco Fibra, Cristiano Oliveira.

O Brasil também acompanhou o cenário externo, onde cresciam os temores de que os juros nos Estados Unidos podem subir mais do que o esperado neste ano, o que afetaria o fluxo global de capitais.

“E para completar, o cenário eleitoral também segue pressionando a moeda. Até que haja definição sobre os candidatos e quais serão as suas agendas econômicas, a tendência é que a moeda siga oscilando”, considera Battistel.