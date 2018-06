Dólar mantém alta e vai a R$ 3,72 nesta segunda-feira

O dólar abriu o pregão desta segunda-feira, 11, com valorização. Às 10h25 a moeda subia 0,38%, cotado a 3,72 reais. A expansão é resultado de ajuste em relação ao fechamento da sexta-feira, 8, quando a moeda caiu 5,43%, cotada a 3,71 reais, após intervenção mais forte do Banco Central (BC). No dia anterior a cotação atingiu o maior valor em dois anos, chegando a 3,92 reais.

A declaração do presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, de que a autarquia monetária vai usar todos os instrumentos necessários para conter a pressão sobre o câmbio fez o dólar ceder na sexta-feira após três altas seguidas.

A situação cambial tem se deteriorado com a proximidade das eleições de outubro e as incertezas quanto ao quadro eleitoral. Para completar, a greve dos caminhoneiros trouxe à tona problemas que andavam meio esquecidos pelo mercado, como a questão fiscal, o baixo crescimento da economia e a alta taxa de desemprego.

Para tentar segurar as oscilações, Goldfajn afirmou que vai continuar a oferecer contratos de swap (venda de dólares pelo Banco Central com o objetivo de interferir na cotação da moeda).

Ao longo desta semana, serão oferecidos 24,5 bilhões de dólares nos leilões, equivalentes à venda futura de dólares. Ele não descartou a adoção de outras medidas, como os leilões de linha – quando o BC vende dólar à vista, com o compromisso de recompra.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, abriu o pregão desta segunda-feira em alta. E por volta das 10h30 tinha alta de 0,65%, aos 73.415 pontos.