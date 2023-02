Dólar e euro são as moedas estrangeiras mais negociadas durante o Carnaval

O Carnaval, que é um importante evento para o turismo no Brasil, está de volta depois de dois anos de pandemia. A celebração atrai muitos visitantes ao país e impulsiona a economia, incluindo a procura por serviços de câmbio. De acordo com um levantamento realizado pela Europa Câmbio, que faz parte do Grupo B&T Câmbio, durante o carnaval de 2020, que foi o último antes da pandemia, o dólar e o euro foram as moedas estrangeiras mais negociadas em suas 18 casas de câmbio. Foram 17 moedas internacionais trocadas por reais no período, totalizando 4,77 milhões de reais, sendo que dólares e euros representaram 73,5% do volume. Para 2023, há uma previsão de aumento de 25% na demanda em comparação a 2020.

De acordo com a Europa Câmbio, ao longo do mês de fevereiro, foram trocados por dólares americanos 2,52 milhões reais em suas lojas. O euro foi a segunda moeda mais transacionada, com 1,17 milhão de reais. Já a libra esterlina teve um volume total de 46,8 mil reais, bem abaixo das outras duas moedas. O gestor de varejo da Europa Câmbio, Paulo Victor Pereira, explica que muitos turistas latino-americanos, especialmente argentinos, fazem operações em dólares. Embora o peso argentino tenha sido uma moeda muito transacionada há cinco anos, agora caiu significativamente devido às inflações e desvalorização em torno de 1.000%. “Além disso, a paridade atual do dólar para o peso argentino praticada no país vizinho contribuiu para essa tendência”, diz. Os pesos argentinos foram apenas a quinta moeda mais transacionada em volume, ficando atrás até mesmo dos pesos chilenos.

Embora as transações em dólar sejam as que movimentam mais dinheiro no país, os clientes que compram euros e libras têm um gasto médio por pessoa maior do que aqueles que compram a moeda americana. Em média, os clientes que compram reais com euros gastam 1.780 reais, enquanto os que compram reais com libras gastam 1.462,50 reais e os que compram reais com dólares gastam em média 1.350 reais. No entanto, as transações em dólar ainda têm um gasto médio quase duas vezes maior do que a média geral de 725 reais. Paulo explica que isso ocorre porque a maioria dos turistas internacionais usa cartões de crédito para pagar por suas hospedagens, e que os gastos diários são compatíveis com uma estadia de cerca de uma semana. Ele também ressalta que os turistas às vezes gastam mais dinheiro em seus cartões de crédito e pré-pagos para complementar seus orçamentos.

A média de idade dos clientes foi de 45 anos. Aqueles que compraram euros tinham uma média de 46 anos, enquanto os que compraram dólares tinham 44. Por outro lado, os clientes que trocaram libras esterlinas tinham uma média de 49 anos.