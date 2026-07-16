ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Dólar acelera ganhos com mercado atento ao tarifaço e guerra do Irã

Por volta das 15h, o dólar subia 0,56%, cotado a 5,11 reais na venda

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 15h06 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h44
Dólar
Na máxima, a moeda chegou aos 5,11 reais (./Reprodução)
Continua após publicidade
Dólar acelera ganhos com mercado atento ao tarifaço e guerra do Irã Priorizar nos meus resultados Google

O dólar ganhou tração na tarde nesta quinta-feira, 16, após uma abertura modesta com o mercado atento ao tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A expectativa é que a medida reduza as exportações para o mercado americano e, consequentemente, diminua a entrada de dólares no Brasil, o que tende a pressionar a cotação da moeda.

Por volta das 15h, o dólar subia 0,56%, cotado a 5,11 reais na venda. Na máxima, a moeda chegou aos 5,11 reais. Na quarta-feira, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) confirmou tarifas de 25% sobre parte dos produtos brasileiros. As sobretaxas entram em vigor em 22 de julho. A decisão foi tomada após semanas de negociações e preservou uma parcela relevante das exportações brasileiras.

Entre os produtos que ficaram de fora das tarifas estão itens do agronegócio, da indústria de base, do setor aeronáutico e dos segmentos farmacêutico e químico, considerados estratégicos para a economia americana. A lista reúne mais de 800 produtos, entre eles minerais críticos, suco de laranja, carnes e café. Veja a lista completa nesta reportagem.

A decisão foi anunciada após as audiências públicas realizadas nos dias 6 e 7 de julho e das reuniões bilaterais entre o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e integrantes do governo brasileiro.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo o USTR, os produtos que não integram a lista de exceções estarão sujeitos à tarifa de 25% em razão de práticas atribuídas ao Brasil nas áreas de comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais consideradas desleais, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal.

“Essas questões são injustificáveis e oneram ou restringem o comércio de agricultores, trabalhadores, inovadores e exportadores americanos, justificando a aplicação de tarifas”, afirmou o órgão em nota.

Continua após a publicidade

Em resposta, o governo brasileiro anunciou que iniciará imediatamente os trâmites para acionar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos e retomará a disputa na Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo o Planalto, a medida abre caminho para eventuais contramedidas, mas não representa uma retaliação automática e mantém aberta a possibilidade de negociação.

Na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os empresários brasileiros não podem ser prejudicados por medidas consideradas injustas adotadas por outros países. “Vamos avaliar quais setores serão impactados e apoiá-los, como o governo brasileiro fez na última vez”, disse Durigan.

Continua após a publicidade

Guerra no Irã também pesa

Para Fábio Astrauskas, economista da Siegen Consultoria, o tarifaço pesa nos negócios desta quinta-feira, mas não é o único fator. A guerra no Irã segue no radar do mercado e também também traz pessimismo para os investidores. 

Os Estados Unidos bombardearam o Irã, e Teerã respondeu com represálias contra os países aliados de Washington no Golfo nesta quinta-feira, 16, sem perspectiva de que o conflito no Oriente Médio diminua, apesar das tentativas de mediação do Paquistão para retomar as negociações.

Continua após a publicidade

“Os ataques continuam e são tão violentos que minhas mãos estão tremendo”, contou à AFP Hani, um professor iraniano de 34 anos que vive na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país. “Houve pelo menos 11 ou 12 explosões. Tenho a impressão de que meus ouvidos vão explodir”, acrescentou.

Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos lançaram novas ondas de bombardeios contra o Irã, especialmente nesta quinta-feira, no início da noite, sobre a ilha de Qeshm, no Estreito de Ormuz, segundo a imprensa iraniana.

Por sua vez, o Irã atacou países da região aliados de Washington, e ambos os lados continuam fazendo ameaças com a mesma intensidade de meses atrás. Até o momento, as instalações de petróleo e gás do Golfo escaparam da fúria iraniana, mas Teerã ameaça bombardear as infraestruturas do Oriente Médio em caso de ataques contra as instalações do país.

Continua após a publicidade

A ameaça foi uma resposta à advertência de terça-feira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre bombardeios contra as pontes e usinas elétricas do país caso os iranianos não retornem à mesa de negociações.

Os confrontos foram retomados em 7 de julho, após ataques contra navios no Golfo atribuídos ao Irã. As hostilidades não têm precedentes desde o cessar-fogo de abril. A guerra, desencadeada em 28 de fevereiro com os bombardeios israelenses e americanos, provocou milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano, e abalou a economia mundial.

O Paquistão, mediador entre as partes, pediu nesta quinta-feira o “fim da violência e a retomada das discussões” no âmbito do protocolo de acordo assinado em meados de junho e que foi desmantelado. Também pediu o “retorno à normalidade no Estreito de Ormuz”.

No fim de semana passado, o Irã voltou a bloquear a via marítima, essencial para o trânsito mundial de hidrocarbonetos e, em represália, os Estados Unidos restabeleceram na terça-feira o bloqueio aos portos iranianos. O conflito também causa temor no mercado, o que ajuda a intensificar a alta do dólar.

Publicidade
TAGS:
Câmbio
Dólar
Economia
Mercado financeiro
moeda
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).