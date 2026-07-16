Tarifaço: Brasil aciona Lei da Reciprocidade e levará EUA à OMC

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O governo brasileiro anunciou que iniciará imediatamente os trâmites para acionar a Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos e retomará o caso na Organização Mundial do Comércio (OMC). A reação ocorre após Washington impor uma tarifa adicional de 25% aos produtos brasileiros com base na Seção 301.

O anúncio abre caminho para contramedidas, mas não significa retaliação automática. Ao mesmo tempo em que endurece a resposta institucional, o Planalto afirma que nunca deixou a mesa de negociação.

Em nota, o governo classificou a decisão americana como “ilegal e arbitrária” e prometeu medidas para reduzir os prejuízos à economia, preservar empregos e proteger os setores atingidos por meio do Plano Brasil Soberano.

Como argumento contra o tarifaço, o Planalto destacou que os Estados Unidos acumularam superávit de US$ 424,5 bilhões no comércio de bens e serviços com o Brasil nos últimos 15 anos. Também afirmou que 76% dos produtos americanos entraram no país sem imposto de importação em 2025.

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A manifestação ainda rejeita as acusações americanas contra o Pix, a regulação das plataformas digitais e a política ambiental brasileira. Segundo o governo, 63 das 78 manifestações apresentadas nas audiências públicas do USTR foram contrárias às novas tarifas.

No campo político, o Planalto atribuiu o fracasso das negociações à “ativa colaboração da família Bolsonaro”, acusada de defender medidas contra o Brasil por interesses eleitorais. Com isso, a reação ao tarifaço passa a combinar pressão comercial externa com uma ofensiva política interna.