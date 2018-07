Diesel volta a subir nos postos apesar de subsídio do governo

O preço médio do diesel nos postos do Brasil subiu levemente na semana passada, após cinco quedas consecutivas, na primeira alta semanal desde a instituição de um programa de subsídios do governo federal a produtores como a Petrobras e importadores.

O valor médio do diesel nos postos brasileiros atingiu 3,388 reais por litro na semana encerrada em 14 de julho, alta de 0,1% ante a semana anterior, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) publicados no site da autarquia entre terça-feira (17) e esta quarta-feira (18).

O pequeno avanço no preço ocorreu mesmo diante dos esforços do governo, que incluíram redução de tributos, para diminuir os valores e para atender demandas de caminhoneiros, após uma paralisação histórica de rodovias em maio contra a alta dos custos do combustível.

A pesquisa semanal da ANP não traz comentários sobre as variações de preços. Não foi possível falar imediatamente com um representante do governo sobre o aumento no preço do diesel.

Para serem ressarcidos em até 30 centavos de real por litro pela União, conforme o programa de subsídio, produtores e importadores têm que congelar os seus preços de comercialização do diesel em valores estipulados pelo governo federal.

Um total de 31 companhias, incluindo a Petrobras, inscreveram-se para participar da segunda fase do programa de subsídios ao diesel, em vigor entre 8 de junho e o fim de julho,informou a ANP anteriormente.

O objetivo do governo é que as empresas reduzam seus preços, sem que sejam prejudicadas financeiramente.

Com a leve alta, os preços do combustível fóssil interromperam uma série de cinco quedas que ocorreram após um recorde registrado na semana entre 27 de maio e 2 de junho, de 3,828 reais por litro.

Os preços em níveis recordes em maio levaram a uma paralisação de 11 dias de caminhoneiros, que causou graves desabastecimentos de produtos em diversos pontos e prejuízos à economia brasileira.

A ideia inicial do governo era conseguir uma redução de 46 centavos no preço do diesel nos postos.

Para atingir essa meta, além do programa de subsídios, o governo reduziu tributos federais e contou com uma redução das cobranças de ICMS pelos Estados, o que está demorando a acontecer de forma completa.

A gasolina, por sua vez, registrou média nos postos brasileiros de 4,494 reais por litro na semana passada, leve queda de 0,02% sobre a semana anterior, segundo a ANP.

O etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, por sua vez, teve queda 0,9% na semana, para 2,808 reais por litro, mostrou a pesquisa da ANP.