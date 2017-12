Dia da Consciência Negra pode virar feriado nacional

O Dia da Consciência Negra é feriado em mais de mil municípios do país. Mas a data pode se transformar em feriado nacional se o projeto 482/17, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), for aprovado.

O projeto tramita na Comissão de Educação do Senado em caráter terminativo, ou seja, sem necessidade de ir a plenário se não houver recurso.

O site do Senado possui uma enquete em que a população pode opinar sobre a proposta de estabelecer feriado nacional para o Dia da Consciência Negra. Hoje, os votos favoráveis à criação do feriado nacional superam os contrários (762 a 592)

Na Câmara, outro projeto, de autoria do deputado Valmir Assunção (PT-BA), também tenta transformar a data em feriado nacional. Por enquanto, o projeto está em tramitação e precisa passar ainda pelo plenário da Câmara.

