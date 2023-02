Dell é a mais nova empresa a anunciar demissão em massa: 6,6 mil cortes

Mais uma empresa de tecnologia entrou na onda das demissões. Desta vez, o anúncio veio da Dell, empresa de hardware. Ao todo, serão 6,6 mil funcionários demitidos, equivalente a 5% da força de trabalho da companhia.

O cenário de demissão das big techs tem feito cortes de milhares de profissionais em todo mundo. De novembro para cá, Amazon, Meta, Twitter e a Microsoft anunciaram cortes de milhares de trabalhadores. No Brasil, a Loggi, startup de serviços logísticos cortou 250 postos de trabalho nesta segunda-feira, 6, como mostra o Radar Econômico. Na semana passada, o Nubank encerrou um departamento inteiro de assessoria de investimentos, cortando 40 pessoas.

Assim como as outras big techs, a Dell justifica as demissões devido ao cenário adverso global, com alta nas taxas de juros e inflação crescente nas grandes economias, em especial nos Estados Unidos. “As condições do mercado continuam a se deteriorar com um futuro incerto”, disse Jeff Clarke, codiretor de operações da Dell, em um memorando aos funcionários. Antes de decidir pelos cortes, a empresa havia interrompido contratações, limitado viagens e serviços externos de funcionários, mas estas ações não foram “suficientes” para evitar o cortes, segundo o executivo.