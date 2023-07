Deflação eleva perspectiva do mercado financeiro para corte nos juros

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), prévia da inflação, apontou deflação de 0,07% em julho, sendo essa a primeira queda em dez meses nesta medição. O resultado ficou abaixo do consenso do mercado, que previam uma queda menor, de 0,03%, em julho. Com o cenário indicando melhora na inflação, o mercado elevou a aposta para um corte de maior magnitude, de 0,50 ponto percentual, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será realizada na próxima semana.

Essa é a primeira queda no índice desde setembro de 2022, quando recuou 0,37% devido à política de corte de impostos nos combustíveis implementa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para impulsionar sua popularidade às vésperas das eleições. O índice dessa vez recua como resultado da melhoria no cenário fiscal, o andamento da reforma tributária e das políticas de incentivos fiscais, registrando redução tanto em itens transitórios, como nos preços dos automóveis e da energia elétrica, como em itens mais influenciados pela sazonalidade, como alimentos e a redução de impostos para caros novos e populares. Mesmo os dados mais resilientes e sensíveis à política monetária, como os núcleos, que incluem preços voláteis, e os serviços, mostraram uma tendência de desinflação. Por isso, o resultado fornece informações importantes para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em particular a melhoria inesperada nos núcleos e serviços. “Para um BC ‘dependente dos dados’, o IPCA-15 de junho tem o poder de amainar a cautela e parcimônia dos diretores mais conservadores, abrindo a porta para o processo de afrouxamento monetário ser iniciado com um corte de 50 pontos percentuais na próxima semana, sem necessariamente perder a paciência e serenidade”, diz Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Com o restado, a inflação no acumulado de 12 meses cai de 3,40% para 3,19%, e elevando as expectativas do mercado para o corte na taxa de juros, a Selic. No entanto, agora o que divide o mercado é a magnitude do corte. A Nomos, Guide, Constância e Ativa Investimentos veem espaço para um corte de 0,50 ponto percentual. “Esse novo dado coloca o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa situação de ter que abrir um debate desconfortável para ele: a redução de 50 pontos já na próxima reunião”, diz Beto Saadia, economista e diretor de investimentos da Nomos. “Esse Banco Central sempre atuou com mais rigor do que a expectativa de mercado. Subiu juros mais que a expectativa, manteve além da expectativa e provavelmente deseja reduzir num ritmo menor do que espera o mercado”, pontua. Segundo o economista, “uma das desculpas” que pode vir carimbada no comunicado é a defasagem dos preços da gasolina e do diesel que operam bem abaixo da sua referência internacional. Além disso, dos itens avaliado pelo IPCA-15, os combustíveis foram o grupo com maior impacto altista devido à volta da tributação.

Embora o IPCA-15 mostre uma tendência de desinflação nos núcleos de inflação, a economista da Tenax Capital, Amabile Ferrazoli, ressalta que as variações nos próximos meses podem não seguir o mesmo padrão observado neste levantamento. “A economia permanece resistente, e as expectativas de inflação continuam desconectadas das metas estabelecidas”, diz. Diante disso, a previsão da casa é de uma redução de magnitude menor, de 0,25 pontos percentuais.

