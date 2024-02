Déficit chega a R$ 249 bi em 2023 e dívida sobe para 74,3% do PIB

Essa despesa é calculada com base nas contas do governo federal, INSS, governos estaduais e municipais. O número veio em linha com a expectativa de mercado.

Também foram divulgadas as contas do setor público consolidado, formado por governo federal, estados, municípios e empresas estatais. No acumulado do ano, as contas registraram déficit primário de 249 bilhões de reais, equivalente a 2,3% do PIB. No mesmo período de 2022, as contas públicas haviam registrado um superávit de 126 bilhões de reais.

O déficit primário considera que as despesas superam as receitas, o superávit é exatamente o contrário. A conta não considera o pagamento de juros da dívida pública.

Precatórios

No mês de dezembro houve déficit de 129,6 bilhões de reais, muito acima dos 11,8 bilhões de reais no mesmo mês de 2022. O Banco Central ressalta que boa parte do valor se deve ao pagamento de precatórios, estimado em 92,4 bilhões de reais. As dívidas com precatórios, rolada do governo anterior com a PEC dos Precatórios, foi paga pela atual gestão após um acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF).

No mês, o Governo Central e os governos regionais foram deficitários, na ordem, em 127,6 bilhões de reais e 2,9 bilhões de reais, respectivamente, enquanto as empresas estatais tiveram superávit de 942 milhões de reais.