Declínio de casos positivos para Covid-19 é esperança para varejistas

O número de casos de Covid-19 em testes realizados em farmácias tem caído vertiginosamente. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, divulgados nesta segunda-feira, 14, apontam para uma queda de 65% em fevereiro frente ao mês anterior, com o início de março registrando o menor percentual de casos desde dezembro.

No mês passado, as farmácias realizaram mais de 1,1 milhão de atendimentos e detectaram o coronavírus em 30,51% das testagens – montante equivalente a 349.287 casos. Em janeiro, o contingente de casos identificados em drogarias superou 984 mil, 39,87% dos testes efetuados. Em compensação, os primeiros dias de março registraram 19.429 casos de um total de 126.841 testes rápidos.

O baixo percentual (15,32%) de casos positivos vistos até agora em março, metade do indicador de fevereiro, identifica uma baixa da pandemia a patamares anteriores às festas de fim de ano em 2021. Estados populosos como São Paulo e Rio de Janeiro tiveram 10% e 5% de resultados positivos, respectivamente. Na contramão, no entanto, Paraná (22%) e Rio Grande do Sul (26%) apresentaram indicadores acima da média nacional para o período.

Os números indicam um alívio não só pelo “fim da pandemia” estar mais próximo, mas também para diversos empresários, sobretudo aqueles que atuam no comércio varejista. Esses anseiam por uma retomada das vendas no primeiro semestre do ano, que concentra datas importantes para o faturamento do mercado, como o Dia das Mães e a Páscoa. Nos últimos dois anos, as lojas ficaram fechadas nesse período. Um alento.