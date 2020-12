CSN e Vale disparam: o que está por trás da alta das commodities na B3

No mercado de renda variável o valor da ação de uma empresa vendida hoje depende principalmente da expectativa sobre seu crescimento no futuro. Não à toa, as empresas de commodities brasileiras dispararam na bolsa de valores nesse final de ano. Desde o início de dezembro, o preço das ações da Companhia Siderúrgica Nacional e da Vale cresceram mais de 25%.

Se o ano de 2020 foi promissor para as produtoras de commodities, o de 2021 será ainda mais. Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Exportações (AEB) mostrou que no ano que vem as exportações de soja, petróleo e minério de ferro corresponderão a 40,5% das exportações brasileiras pela primeira vez na história. “A demanda da China está muito forte e os preços estão subindo muito. Enquanto isso, os manufaturados caem”, diz José Augusto de Castro, presidente da AEB.

As projeções são surpreendentes. Em 2021 o preço do minério de ferro subirá 42%, para 105 dólares por tonelada. Apesar da queda na produção industrial gerada pela pandemia, a China, principal parceiro comercial do país, se recuperou rapidamente e está comprando a commoditie em grande quantidade tanto para fabricar produtos quanto para estocar.

Já o preço da soja em grão crescerá 25%, para 430 dólares. O ano de 2020 foi extremamente promissor para o agronegócio brasileiro com o aumento da demanda da China. Para se ter ideia, toda a safra que será colhida no ano que vem e 20% da safra de 2022 já foi vendida. O preço do petróleo, por sua vez, está projetado para subir 12%, para 310 dólares. A celulose crescerá 20%, para 450 dólares por tonelada.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Nesse contexto, 2021 será, assim como foi 2020, o ano da commoditie. Se por um lado a indústria manufatureira lamenta a falta de avanço nas reformas administrativas e tributárias que beneficiariam o setor, pelo menos a turma da indústria extrativa tem muito a comemorar.