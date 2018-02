Correios cria ‘Refis’ para renegociar dívidas de clientes

Os Correios criaram uma espécie de Refis – nome do programa de parcelamento de dívidas tributárias do governo. Fornecedores que possuem dívidas com os Correios poderão renegociar suas dívidas até o dia 28 de março. Ao todo, a empresa tem 1,2 bilhão de reais a receber.

Os 11 000 clientes que se enquadram nessa situação, segundo os próprios Correios, terão como descontos de até 90%, relativo aos juros de mora de 1% por mês, que será oferecido aos clientes que optarem pelo pagamento à vista. Outros benefícios são poder refazer contratos comerciais com os Correios, a reutilização serviços a crédito e reabilitação para participar de licitações.

O saldo devedor também poderá ser pago em até 60 vezes, com desconto de 50% nos juros; ou em até 120 vezes, com 25% de desconto nos juros. No entanto, continua a incidir a correção monetária sobre o valor principal, acrescido dos honorários advocatícios.

O Praect (Programa de Realização de Acordos) é destinado a clientes que respondem a processos judiciais abertos pelos Correios, sejam decorrentes de contratos administrativos, comerciais ou títulos executivos, se ainda não judicializados. A dívida não pode ter ultrapassado 5 milhões de reais até 6 de abril de 2017.