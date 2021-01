Coronavírus: Gasto do brasileiro no exterior cai 70% em 2020

As restrições impostas pelo novo coronavírus, entre elas o fechamento de fronteiras e as restrições para viagens, fez com que os gastos dos brasileiros no exterior despencassem. No ano passado, as despesas somaram 5,394 bilhões de reais, segundo dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira, 27. Na comparação com 2019, quando foram gastos 17,593 bilhões de reais, a queda foi de 69,3%. Além das restrições devido à pandemia, a desvalorização do real em relação ao dólar também é componente importante nessa equação.

Com o aumento do risco fiscal brasileiro e a taxa de juros baixa, que culminou na fuga de investidores estrangeiros do país, o dólar subiu cerca de 30% em relação ao real no ano passado. Com a alta da moeda americana, as poucas viagens feitas por brasileiros ficaram mais caras, já que o valor de passagens aéreas e hotéis são cotados em dólar.