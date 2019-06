Contas do setor público têm déficit de R$ 13 bi em maio

O setor público consolidado apresentou déficit primário de 13 bilhões de reais em maio, informou nesta sexta-feira, 28, o Banco Central. O resultado representa o menor déficit para o mês desde maio de 2017, quando ficou em 30,736 bilhões de reais.

O setor público consolidado, engloba o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. O resultado de maio mostra que o déficit do governo central (União, BC e Previdência) foi de 13,2 bilhões de reais e, das empresas estatais, de 1,1 bilhão de reais. Nos governos estaduais, foi registrado superávit de 1,2 bilhão de reais.

Isso significa que as receitas de impostos e contribuições do governo foram menores do que as despesas. A conta não inclui gastos do pagamento de juros da dívida pública. com o pagamento dos juros da dívida pública.

Com o resultado, o saldo acumulado em 12 meses passou a ser deficitário em 100,359 bilhões de reais, o equivalente a 1,44% do Produto Interno Bruto (PIB). O resultado de maio representa piora em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o saldo negativo somou 8,224 bilhões de reais. Em todo ano de 2018, as contas do setor público tiveram um déficit primário de R$ 108 bilhões, ou 1,57% do PIB. Para o ano, a meta é de um rombo primário de 132 bilhões de reais, sexto resultado anual consecutivo no vermelho.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)