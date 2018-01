Consumidores chegam a esperar 30 horas em fila de liquidação

A tradicional liquidação de início de ano do Magazine Luiza começou às 6h desta sexta-feira, mas já na madrugada os consumidores se reuniam em fila para aguardar a abertura da loja na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

A expectativa dos clientes é aproveitar os descontos de até 70% nos 7 milhões de produtos que participam da liquidação, comum entre as varejistas para acabar com os estoques de fim de ano.

No Magazine Luiza, as lojas oferecem produtos de mostruário, aqueles que ficam expostos nas vitrines e por isso as quantidades são limitadas. Por isso, os clientes tentam garantir seu lugar na fila e aproveitar as promoções – um consumidor de Franca, interior de São Paulo, chegou a ficar 30 horas na fila para reservar seu lugar.

Neste ano, os clientes da varejista que decidiram esperar na fila tiveram acesso a wi-fi gratuito. Os consumidores precisam se preparar, pois é necessário retirar o item no momento da compra, independentemente do tamanho do produto.

A expectativa do Magazine Luiza é vender mais de 1 milhão de produtos, crescimento de 20% em relação ao ano anterior – o volume de vendas representa cerca de 20 dias normais para a varejista.

Pela internet, os usuários também podem aproveitar as ofertas desde às 9h.