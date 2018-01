Casas Bahia, Magazine Luiza e Pontofrio fazem liquidação

Grandes varejistas realizam promoções em janeiro para acabar com os estoques de fim de ano e aquecer as vendas em um mês em que tradicionalmente os gastos do consumidor são direcionados para o pagamento de impostos e material escolar. Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 38% dos consumidores chegaram endividados a 2018 e por isso pretendem reduzir os gastos.

Entre as redes que estão com promoções estão a Casas Bahia, o Pontofrio e o Magazine Luiza. Com descontos de até 70%, a liquidação do Magazine Luiza é famosa por reunir consumidores na porta das lojas. Neste ano, quem estiver esperando vai contar com wi-fi gratuito oferecido pela varejista. As unidades que participam da promoção vão abrir às 6h.

“Estamos na 25ª edição da liquidação e há 25 anos tem gente que fica na fila porque sabe que os preços são melhores que os da Black Friday”, afirmou a diretora de marketing do Magazine Luiza, Ilca Sierra.

Durante a promoção, a empresa comercializa produtos de mostruário, peças que ficam expostas nas lojas e são limitadas. Os consumidores precisam retirar o produto no momento da compra, independentemente do tamanho.

Outra novidade da liquidação do Magazine Luiza deste ano é que ela será transmitida ao vivo pelo Facebook. A live será comandada pela atriz Fernanda Souza e terá participação dos comediantes Tirullipa, Rafael Portugal, do Porta dos Fundos, e Carlinhos Maia.

“O objetivo é estender a liquidação para todo o Brasil, mostrar como acontece, qual a dinâmica da loja e entender o que motiva uma pessoa a se deslocar e ficar tantos dias na fila. Também vamos contar histórias dos consumidores para que os internautas possam ouvir da boca de outros clientes”, disse Sierra.

A expectativa do Magazine Luiza é vender mais de 1 milhão de produtos, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. As ofertas também estarão disponíveis na internet, mas apenas quando se esgotarem as filas em lojas físicas.

Outras varejistas, como Casas Bahia e Pontofrio, oferecem produtos com 60% de desconto. Nesta sexta-feira, as lojas começam a funcionar a partir das 6h. Já a Megaloja do Ponto Frio, na Marginal Tietê, estará aberta desde a meia-noite de hoje.