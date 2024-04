Conselho da Petrobras propõe pagar 50% dos dividendos extraordinários

O Conselho de Administração da Petrobras votou pelo pagamento de 50% dos dividendos extraordinários aos acionistas da companhia. As informações foram divulgadas em fato relevante na noite de sexta-feira, 19. Segundo a avaliação do conselho, com base em esclarecimentos apresentados pela Diretoria Financeira e de Relacionamento com Investidores, a distribuição dos dividendos não comprometeria a sustentabilidade financeira da companhia. Em março, a estatal havia anunciado que reteria 100% da remuneração extraordinária (para além do mínimo obrigatório) referente a 2023, montante de 43,9 bilhões de reais. O dinheiro seria utilizado para reinvestimento no negócio.

A proposta do conselho, agora, deve ser avaliada pela Assembleia Geral Ordinária, marcada para a próxima terça-feira, 25. Se aprovada, a medida fará a Petrobras distribuir cerca de 22 bilhões de reais em dividendos ao mercado.

Como acionista majoritário da empresa, a União também com a decisão. O Ministério da Fazenda estima que o governo terá uma receita adicional de 6 bilhões de reais com a distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o presidente Lula deu aval para a distribuição mais cedo na sexta-feira.

Segundo a companhia, a eventual distribuição dos outros 50% dos dividendos extraordinários ainda será avaliada pelo Conselho de Administração, mas sem data definida.