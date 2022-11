Conheça o abismo entre o salário de Neymar e Richarlison

A vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo 2022 já está rendendo milhões, por enquanto pelo menos de seguidores para Richarlison, camisa 9 da seleção. O atacante do clube inglês Tottenham Hotspur foi o autor dos dois gols, o segundo deles digno de entrar para a história. Em menos de 24 horas após o jogo, o atleta já ganhou mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Apesar de já se apresentar como um dos nomes de destaque do Mundial, o seu salário é um dos menores entre os atacantes da seleção.

De acordo com uma apuração realizada pelo canal Lets Gool, no YouTube, o salário de Richarlison gira em torno de 2,5 milhões de reais, ganhando apenas de Gabriel Martinelli, do Arsenal, entre os atacantes, com salário estimado em 950 mil reais, e Pedro, do Flamengo, de 600 mil reais. No ano, o rendimento aproximado do camisa 9 é de 30 milhões de reais, valor que é pago mensalmente para Neymar, que tem o maior salário entre os atacantes da seleção. O salário estimado de Neymar é de 24 milhões de reais, sem os bônus e os contratos de publicidade, que Neymar protagoniza em campanhas para diversas marcas. De acordo com publicação da revista Forbes de 2022, o atleta ganha anualmente 294 milhões entre salários e bônus por meta em campo e cerca de 171 milhões com publicidade.

Vale ressaltar que os números são apenas estimativas, dado que os clubes não divulgam o valor pago aos atletas. Além disso, o valor contabiliza apenas uma média salarial, sem contar os rendimentos recebidos fora de campo, como contratos de publicidade.

Atacantes

Neymar (PSG): R$ 24 milhões

Gabriel Jesus (Arsenal): R$ 7 milhões

Vinícius Júnior (Real Madrid): R$ 5,5 milhões

Antony (Manchester United): R$ 5,3 milhões

Raphinha (Barcelona): R$ 4,1 milhões

Rodrygo (Real Madrid): R$ 3,5 milhões

Richarlison (Tottenham Hotspur): R$ 2,5 milhões

Gabriel Martinelli (Arsenal): R$ 950 mil

Pedro (Flamengo): R$ 600 mil