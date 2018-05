Congonhas precisou de escolta da PM para não ficar sem combustível

A Polícia Militar (PM) escoltou três caminhões com combustível até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A operação ocorreu na noite desta quarta-feira para evitar o desabastecimento do aeroporto. A greve dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira, está provocando a falta de combustível em todo o país.

Segundo a PM, os caminhões saíram do aeroporto de Guarulhos. Lá, tanques de querosene de aviação garantem o abastecimento do local por até cinco dias, mesmo sem receber novos caminhões com o combustível.

Além da escolta para o aeroporto, a polícia também levou combustível para os ônibus municipais de Barueri, cidade de São Paulo. “A corporação está adotando as medidas necessárias para dar todo o suporte necessário ao abastecimento de combustível no estado de São Paulo”, disse em comunicado a PM.

Outros aeroportos estão lidando com a falta de combustível. É o caso do aeroporto de Brasília e Recife – a companhia aérea Azul cancelou nesta quinta-feira voos para Pernambuco. Na capital brasileira, as reservas de combustível estão escassas.

Procurado, o aeroporto de Congonhas afirmou que não há problemas com abastecimento no local.