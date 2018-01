Concurso da Abin terá 300 vagas e salário de até R$ 16,6 mil

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, divulgou na última terça-feira o edital de um concurso público com 300 vagas a três cargos para este ano: agente de inteligência (salário de 6.302,23 reais, nível médio), oficial técnico de inteligência (salário de 15.312,74 reais, nível superior) e oficial de inteligência (16.620,46 reais, nível superior). A maioria das vagas é destinada a Brasília, onde está sediada a Abin, e todas as funções têm jornadas de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas entre as 10h do próximo dia 9 de janeiro e as 18h do dia 30 de janeiro. Os locais e horários de prova devem ser divulgados na internet no dia 1º de março.

A prova será aplicada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) em três etapas. A primeira delas, prevista para o dia 11 de março, terá provas objetiva, com conhecimentos gerais e específicos, e discursiva. A segunda etapa, eliminatória, e envolverá avaliação de capacidade física aos candidatos a oficial e inteligência e agente de inteligência e avaliação médica e psicológica e investigação social e funcional a todos os candidatos. A terceira fase será o Curso de Formação em Inteligência (CFI) na Escola de Inteligência da ABIN, em Brasília.

O cargo com mais vagas, 220, é o de oficial de inteligência, para o qual as inscrições custam 230 reais. O requisito para concorrer é a apresentação de um diploma de conclusão de graduação de ensino superior, em qualquer área de formação.

O posto de oficial técnico de inteligência tem 60 vagas, que exigem dos candidatos diploma em alguma destas áreas: administração, economia, contabilidade, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, eletrônica ou elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação, arquivologia ou biblioteconomia. O preço da inscrição ao cargo é de 210 reais.

Agente de inteligência, única função disponível a candidatos com nível médio, tem 20 vagas e inscrição ao custo de 190 reais.