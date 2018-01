Petrobras abre concurso para 57 vagas de nível superior no Rio

A Petrobras abriu na última sexta-feira (29) um concurso para 57 vagas de emprego, além da formação de cadastro de reserva. A seleção é destinada para profissionais de nível superior, para o Estado do Rio de Janeiro, segundo comunicado divulgado pela empresa em seu site.

Entre as vagas ofertadas, estão cargos de administrador, advogado, economista e engenheiro de produção (veja abaixo), para atender prioritariamente as áreas de Suprimento de Bens e Serviços e Compliance. Além da seleção para os postos de trabalho, a empresa pretende fazer um cadastro de reserva com 296 nomes. A validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Para participar da seleção, é preciso fazer inscrição no site da Fundação Cesgranrio e pagar taxa no valor de 67 reais. As provas serão realizadas no dia 18 de março. A remuneração mínima para os cargos vai de 9.786,14 a 10.544,04 reais.

Em outubro, a Petrobras anunciou que iria retomar sua política de concursos para contratações, mas estabeleceu um limite anual de até 100 vagas. À época, o diretor de Assuntos Corporativos da empresa, Hugo Repsold, disse que “nunca mais” a petroleira retomará o padrão do passado de concursos para milhares de pessoas, após a companhia revisar seus planos para reduzir o elevado endividamento.

Cargo Vagas Administrador júnior 24 Advogado júnior 1 Analista de sistemas júnior – Processos de negócio 3 Contador júnior 6 Economista júnior 5 Engenheiro de produção júnior 16 Estatístico júnior 2

(Com Reuters)