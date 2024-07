‘Comunicação bem-feita melhora tudo’, diz Haddad depois de queda do dólar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi questionado por jornalistas em Brasília nesta quarta-feira, 3, sobre a queda do dólar, após vários pregões com alta da moeda americana. “Comunicação bem-feita melhora tudo”, afirmou o ministro. O dólar registrou queda de 1,71%, fechando o dia cotado a 5,56 reais.

Nesta quarta, durante lançamento do Plano Safra para Agricultura Familiar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva baixou o tom e afirmou que seu governo “não joga dinheiro fora” e que tem “compromisso” com a responsabilidade fiscal, que sua gestão cumprirá à risca.

Já Haddad reforçou a autonomia do Banco Central — alvo constante de críticas de Lula nas últimas semanas —, dizendo que a diretoria da autarquia tem independência para atuar e que não há nenhuma orientação em contrário.

O cenário externo também ajudou na desvalorização do dólar, já que dados da economia americana indicam uma desaceleração na inflação. Autoridades do Federal Reserve reconhecem que a economia dos Estados Unidos está desacelerando e que as pressões nos preços estão menores.

‘Ruídos’ na comunicação

Na segunda-feira, Haddad havia sido questionado sobre a alta da moeda americana. O ministro, então, admitiu a desvalorização do real e atribuiu a alta a “muitos ruídos”, dizendo que o governo precisava se comunicar melhor para deixar claro os avanços na área econômica.