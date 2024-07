Lula diz que manterá compromisso por responsabilidade fiscal “à risca”

O presidente Lula afirmou nesta quarta-feira que o seu governo “não joga dinheiro fora” e que responsabilidade fiscal é um compromisso da sua gestão desde 2003, que será mantido “à risca”. As declarações foram feitas no final do discurso realizado no lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar 2024/2025, que será de 76 bilhões de reais no crédito rural.

A fala ocorreu após uma série de críticas do petista à manutenção da taxa de juros em 10,5%, ao Banco Central e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que contribuíram para uma forte alta do dólar em relação ao real nas últimas semanas. Nesta quarta, a moeda americana, que fechou o dia anterior cotado a 5,68 reais, já caiu para 5,56.

“Por favor, vamos fazer acontecer, porque se vocês fizerem acontecer, no ano que vem tem mais. E, tendo mais, vai produzir mais, o povo vai comer mais e a gente vai ter uma política econômica sem causar sobressalto a ninguém, a gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda e a gente ao mesmo tempo vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos”, declarou Lula.

“Aqui nesse governo a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação e com saúde aquilo que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003, e a gente manterá ele à risca”, concluiu.