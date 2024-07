Dólar recua 1,71% e fecha o dia vendido a R$ 5,56

Depois de semanas de disparada, o dólar deu uma trégua nesta quarta-feira, 3, e encerrou o dia vendido a 5,56 reais. O recuo de 1,71% representou queda de R$ 0,10 no preço da moeda em apenas um dia. Na terça-feira, 2, a moeda americana havia fechado em alta de 0,22%, a R$ 5,66, o maior valor em dois anos e meio.

A queda da moeda tem sido atribuída por analistas à mudança de postura do presidente Lula e às declarações dadas hoje por ele e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Após protagonizar um embate com BC e mercado nos últimos dias, Lula disse hoje que seu governo “não joga dinheiro fora” e que responsabilidade fiscal é um compromisso da sua gestão desde 2003, que será mantido “à risca”. A declaração que amenizou o humor dos investidores foi dada em discurso no lançamento do Plano Safra para Agricultura Familiar.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad também disse hoje, durante reunião do Conselho da Federação, no Palácio do Planalto, que a diretoria do BC tem autonomia para atuar como entender conveniente e que não existe outra orientação. Com a sinalização do governo em direção ao ajuste fiscal, o câmbio recuou pela primeira vez em sete pregões.

O cenário externo também ajudou na desvalorização do dólar, dados da economia americana indicam uma desaceleração na inflação. Autoridades do Federal Reserve reconhecem que a economia dos Estados Unidos está desacelerando e que as pressões nos preços estão menores.