Como sacar o FGTS: 10 respostas para as principais dúvidas

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira, 18, mais uma etapa do chamado saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que libera 500 reais por conta do fundo. Dessa vez, o dinheiro é liberado para trabalhadores com carteira assinada que não tenham conta no banco.

A pedido de VEJA, o Google levantou as perguntas mais comuns de internautas brasileiros sobre o assunto. Entre o começo do ano passado e esta semana, o interesse do termo em pesquisas na plataforma aumentou 144%. Confira abaixo as respostas às principais dúvidas sobre o tema:

1) Como sacar o FGTS?

Para o saque imediato, modalidade liberada pelo governo federal para injetar recursos na economia, o trabalhador pode pegar o dinheiro tanto em agências da Caixa Econômica Federal, caixas eletrônicos do banco ou em Casas Lotéricas. É preciso ter em mãos o Cartão Cidadão e o documento de identidade com foto. A Caixa aconselha também que o trabalhador tenha em mãos a carteira de trabalho. Com o Cartão Cidadão, o trabalhador recebe em caixas eletrônicos e agências, mediante senha. Se não tiver o cartão ou não lembrar a senha, será preciso passar por atendimento presencial na Caixa.

2) Como funciona o saque do FGTS?

Para o saque imediato, o governo liberou até 500 reais de cada conta do fundo. A cada vínculo trabalhista com carteira assinada, o trabalhador tem uma nova conta. Caso a conta tenha menos que 500 reais, o total dela é liberado. Se tiver mais que essa quantia, os 500 reais são o valor limite. A cota máxima, inclusive, é válida por conta. Se tiver mais que uma conta, o valor total a ser recebido é maior que 500 reais. Essa é apenas uma das modalidades de saque.

3) Como consultar o FGTS?

No site do FGTS, há uma função para consultar o saque imediato. Ao acessar é preciso informar o CPF e uma senha cadastrada online (caso não tenha, é preciso fazer a senha). A partir daí, o sistema informa qual o valor do saque e a data que é possível pegar os recursos. A consulta também está disponível em um aplicativo, disponível para celulares com Android e IOS. Nas aplicações, também é possível consultar o saldo total do fundo e quanto você receberia caso optasse pelo saque-aniversário.

4) Quando posso sacar o FGTS?

O saque imediato está sendo liberado conforme calendário estipulado pelo governo federal. Confira abaixo:

5) Quem não tem conta na Caixa recebe quando o FGTS?

A partir desta sexta-feira, 18, são liberados os recursos do saque imediato para quem nasceu no mês de janeiro. Na semana que vem, recebem os aniversariantes de fevereiro. O trabalhador tem até o dia 31 de março do ano que vem para retirar o dinheiro.

6) Quando vai liberar o FGTS?

Além do saque imediato, de 500 reais por conta, o FGTS pode ser resgatado em outras situações: em caso de demissão sem justa causa, doença grave, aposentadoria, em mais de três anos desempregado ou no saque-aniversário, nova modalidade que libera um percentual das contas do fundo anualmente.

7) O que acontece se eu sacar R$ 500 do FGTS?

Você poderá usar esse recurso do melhor jeito para você. Com o saque imediato, o trabalhador não perde o direito de sacar o fundo caso seja demitido sem justa causa nem a multa de 40% sobre o saldo do fundo nessa ocasião. Você apenas terá o valor total sacado diminuído do saldo do seu FGTS. Na modalidade saque-aniversário, em que o trabalhador recebe uma cota anual do fundo, ele abre mão de movimentar o fundo em caso de demissão.

8) O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um benefício a trabalhadores com carteira assinada. Mensalmente, o empregador deposita o equivalente a 8% do salário do trabalhador em uma conta do fundo em seu nome. Essa conta serve como reserva para o trabalhador e pode ser movimentada nas ocasiões citadas acima. A Caixa Econômica é quem administra o dinheiro, que é usado para financiar obras da Construção Civil, por exemplo.

9) Quem tem direito ao FGTS?

Todo trabalhador que trabalhar com carteira assinada.

10) Quem tem Cartão Cidadão recebe o FGTS quando?

No caso do saque imediato, recebe conforme o calendário estipulado pelo governo federal e pela Caixa.