Caixa terá horário estendido e expediente no sábado para saques do FGTS

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta sexta-feira, 18, o saque de até 500 reais por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em janeiro. Segundo o banco, 4,1 milhões de pessoas têm direito aos pagamentos desta etapa, que devem liberar 1,8 bilhão de reais. Para a liberação, o banco informou nesta quarta-feira, 16, que fará um esquema especial de atendimento, com abertura das agências mais cedo e também com expediente no sábado.

As agências que abrem às 8h terão o encerramento do atendimento duas horas depois do horário normal de término. As que abrem às 9h, terão atendimento uma hora antes e uma hora depois. Aquelas que abrem às 10h, iniciam o atendimento com duas horas de antecedência. E as que abrem às 11h, também iniciam o atendimento duas horas antes do horário normal. O expediente estendido vale também para segunda e terça-feira. Já o horário de atendimento no sábado é das 9h às 15h. A lista das agências com horário especial de atendimento está no site do FGTS.

De acordo com o presidente do banco, Pedro Guimarães, essa é a fase mais complexa dos pagamentos. Anteriormente, foram liberadas três etapas do FGTS para clientes Caixa. “Até agora, os três primeiros pagamentos, como eram de clientes da Caixa, 82% dos 36 milhões de pessoas sacaram pelo celular. Os próximos 12 pagamentos utilizaremos, em especial, as lotéricas. Esperamos movimento grande e presencial.”

De acordo com Guimarães, o banco terá gastos de 1 bilhão de reais, tanto com os pagamentos do FGTS como com as horas extras de funcionários e as taxas para as lotéricas. Por isso, não há como dar gratuidade nas tarifas de transferências para clientes com contas em outros bancos.

Os saques podem ser feitos em agências da Caixa, terminais de autoatendimento e casas lotéricas. Nas lotéricas e Caixas Eletrônicos, é necessário ter o Cartão Cidadão e a senha. Caso o trabalhador tenha só a senha e não o cartão físico, também consegue fazer a operação.

Nas agências, é possível fazer o saque sem o cartão, com o documento de identidade e carteira de trabalho. Os cotistas que tiverem apenas 100 reais para receber conseguem fazer o saque na lotérica apresentando apenas documento de identidade com foto.

Calendário

O saque imediato do FGTS é uma medida do governo federal para tentar injetar recursos na economia. A liberação ocorre conforme o mês de nascimento do trabalhador e vai até março. O prazo final para retirar a cota é em 31 de março. Caso o trabalhador não pegue o dinheiro, o valor volta para a conta do fundo.

O FGTS é um direito de trabalhadores com carteira assinada. Por mês, o empregador deposita o equivalente a 8% do salário em uma conta na Caixa, vinculada ao trabalhador. Para cada emprego, o trabalhador tem uma conta diferente. Com essa liberação, quem tiver mais de uma conta vinculada pode ter mais de 500 reais a receber do banco.

Além do saque imediado, o FGTS só pode ser movimentado em situações específicas como demissão sem justa causa, doenças graves, aposentadoria, para compra da casa própria ou por quem optar pelo saque-aniversário.