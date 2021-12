Como as vendas de hambúrgueres ajudaram contra a inflação de novembro

A inflação de novembro, divulgada nesta sexta-feira, 10, pelo IBGE, veio alta, mas trouxe um alento na comparação dos últimos meses: a desaceleração. Com a alta da taxa básica de juros, a Selic, sendo usada de maneira mais robusta pelo Banco Central para conter a alta dos preços, é natural que haja, nos próximos meses uma queda nos preços. A desaceleração de novembro, entretanto, tem um ponto que foge da política monetária do Banco Central. As promoções de Black Friday, tradicional data do varejo, diminuíram os preços. E as agressivas promoções de lanches feitas por redes de fast food colaboraram para isso.

Segundo o IBGE, o grupo de alimentos e bebidas registrou deflação de 0,04 no mês, enquanto que em outubro, por exemplo, os preços cresceram 1,17%. A queda ocorreu devido o recuo de preços fora do domicílio e, o principal responsável por isso foi o lanche, que recuou 3,37 no período. Vale lembrar que o grupo de alimentação e bebidas tem o segundo maior peso do IPCA. Logo, recuo nesta categoria contribui para o resultado da inflação. No mês, o IPCA ficou em 0,95%, abaixo dos 1,25% registrados em outubro.

Entre as promoções de novembro, McDonald’s e Burger King chegaram até mesmo a oferecer lanches de graça para os clientes na Black Friday para clientes que participassem de programas de fidelidade ou baixassem seus aplicativos. No caso do Burger King, além das ações de fidelidade, foram ofertados lanches a partir de 4,99 reais. Já o McDonald’s teve promoção de Big Mac a 0,90 centavos, caso o pagamento fosse feito via QRCode no MercadoPago. Outras redes de fast food como KFC, Domino’s e Habib’s também entraram nas promoções da data.