A empresa de neurotecnologia Neuralink afirmou ter concluído a etapa de engenharia do Blindsight, um implante cerebral projetado para transmitir informações visuais a indivíduos cegos. A tecnologia opera em conjunto com uma câmera externa encarregada de captar imagens do ambiente e enviar sinais elétricos diretamente ao cérebro do paciente. A proposta do empresário Elon Musk é contornar as estruturas oculares danificadas e estimular de forma direta a região responsável pelo processamento visual no cérebro.

Como o sistema transmite imagens ao cérebro?

O dispositivo foi projetado para funcionar conectado a uma câmera externa encarregada de registrar o ambiente. Em vez de depender do funcionamento dos olhos, a tecnologia envia sinais elétricos diretamente ao córtex visual, a região cerebral que interpreta os dados de visão. Segundo Elon Musk, o mecanismo contorna estruturas danificadas e pode atender pessoas com perda dos dois olhos, lesões irreversíveis no nervo óptico ou cegueira de nascença, transmitindo informações sem passar pelo sistema ocular natural.

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Quais resultados foram obtidos em testes com animais?

Os dados experimentais mais concretos apresentados até o momento envolvem testes realizados com macacos. Em junho de 2025, o engenheiro Joseph O’Doherty, integrante da empresa, relatou que a estimulação no cérebro fez um animal direcionar o olhar para um estímulo artificial em ao menos dois terços das tentativas. O experimento demonstra que o implante consegue gerar sinais interpretados como dados visuais pelo cérebro, embora não comprove capacidade de restaurar a visão em seres humanos.

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Qual é a nitidez esperada por especialistas para a visão?

A qualidade da percepção gerada pelo dispositivo é alvo de ressalvas por parte da comunidade científica. A neurocientista Ione Fine, da Universidade de Washington, declarou à revista IEEE Spectrum que a tecnologia pode oferecer auxílio relevante a pessoas cegas, mas dificilmente entregará algo comparável à visão natural. Na avaliação da pesquisadora, a percepção inicial do usuário tende a se limitar a pontos luminosos e figuras em baixa resolução, insuficientes para substituir de forma completa outros métodos de orientação.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade