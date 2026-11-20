A Neuralink, empresa de neurotecnologia de Elon Musk, afirma ter concluído o desenvolvimento de um implante cerebral destinado a permitir que pessoas cegas recuperem parte da capacidade de enxergar.

Batizado de Blindsight, o dispositivo funcionaria conectado a uma câmera externa, que captaria imagens e enviaria sinais diretamente à região do cérebro responsável pela visão.

Apesar do avanço anunciado pelo empresário, a tecnologia ainda depende de autorização regulatória para ser testada em humanos e não tem eficácia clínica comprovada.

Em uma nova apresentação do projeto, Musk afirmou que o sistema poderá beneficiar até pessoas que perderam os dois olhos ou sofreram danos irreversíveis nos nervos ópticos.

O empresário também mencionou a possibilidade de oferecer percepção visual a indivíduos cegos desde o nascimento.

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A proposta é contornar as estruturas responsáveis pela visão e estimular diretamente o córtex visual, região cerebral que interpreta as informações recebidas dos olhos.

A empresa afirma que o Blindsight está pronto do ponto de vista da engenharia e aguarda autorização das autoridades de saúde. A informação foi reiterada por Musk em publicação divulgada nesta semana.

Não há, porém, confirmação pública de que o dispositivo já tenha sido implantado em um paciente humano, nem uma data definida para o início dos testes clínicos.

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O projeto recebeu em setembro de 2024 a classificação de dispositivo inovador da agência reguladora americana FDA.

O reconhecimento permite acelerar o diálogo com os reguladores e a análise de tecnologias destinadas a tratar doenças graves. Não equivale, entretanto, à aprovação para comercialização ou à comprovação de segurança e eficácia.

O resultado experimental mais concreto divulgado até agora veio de testes com macacos.

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Em junho de 2025, o engenheiro Joseph O’Doherty, da Neuralink, relatou que a estimulação cerebral fez um animal direcionar os olhos para um estímulo visual artificial em pelo menos dois terços das tentativas.

O experimento indica que o implante pode produzir sinais interpretados pelo cérebro como informação visual, mas não demonstra que seja capaz de restaurar a visão humana.

A própria Neuralink mantém em seu site um cadastro para interessados em futuros estudos clínicos do Blindsight. A página informa que os testes de prótese visual nos Estados Unidos ainda serão lançados.

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Em 2025, Musk chegou a prever a primeira implantação em uma pessoa para o fim daquele ano ou o início de 2026, prazo que não foi confirmado pelos registros públicos consultados.

Especialistas também recomendam cautela quanto à qualidade da visão que o dispositivo poderá proporcionar.

A neurocientista Ione Fine, da Universidade de Washington, afirmou à revista IEEE Spectrum que a tecnologia pode trazer benefícios importantes para pessoas cegas, mas dificilmente produzirá algo semelhante à visão natural.

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A percepção inicial poderá se limitar a pontos luminosos e imagens de baixa resolução, insuficientes para substituir integralmente outros recursos de orientação.

A Neuralink já testa em humanos outro implante, chamado Telepathy, que permite a pessoas com paralisia controlar computadores por meio de sinais cerebrais.

Em janeiro de 2026, a empresa anunciou ter alcançado 21 participantes em seus estudos.

Os resultados representam avanços no desenvolvimento de interfaces entre cérebro e computador, mas não comprovam a eficácia do Blindsight, que depende de um mecanismo diferente: estimular o cérebro para gerar percepção visual, em vez de interpretar sinais neurais para controlar dispositivos.

A principal incógnita permanece, portanto, a passagem dos experimentos em animais para os testes em pessoas.

Até que haja resultados clínicos publicados e avaliados de forma independente, a possibilidade de devolver a visão a indivíduos completamente cegos continua sendo uma promessa tecnológica, não um tratamento disponível.