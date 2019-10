Comércio tem alta de 0,1% em agosto puxado por supermercados

O movimento em supermercados e hipermercados impediu que as vendas do comércio ficassem negativas em agosto. O volume do comércio no mês subiu 0,1% em relação julho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o dado divulgado nesta quinta-feira, 10, indica instabilidade em relação ao mês anterior. No ano, entretanto, o setor acumula taxa positiva, de 1,2% e na comparação com agosto de 2018, as vendas cresceram 1,3%.

As vendas dos supermercados aumentaram 0,6% na passagem de julho para agosto, é o quarto resultado positivo seguido dessa atividade. Outra alta foi de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que cresceram 0,2%. Juntos, os dois setores correspondem a mais de 60% do total do varejo. “O aumento nos dois grupos indica um perfil de consumo mais básico, associado às classes de rendimento mais baixas da população”, explicou a gerente da Pesquisa Mensal do Comércio, Isabella Nunes.

Também tiveram aumento os equipamentos e materiais de escritório, informática e comunicação (3,8%), livros e revistas e artigos de papelaria (0,2%).

Já no lado das quedas, estão as vendas de combustíveis e lubrificantes (-3,3%), tecidos, vestuário e calçados (-2,5%), móveis e eletrodomésticos (-1,5%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-0,3%). Segundo a pesquisadora, o movimento indica que o movimento do comércio se dedica a artigos básicos.

“A variação negativa para esses tipos de produtos confirma que a população está dedicando mais seu orçamento às compras de primeira necessidade. O equilíbrio entre essas quatro categorias em queda com dois grandes setores em alta levou o mercado a um patamar mais próximo da estabilidade”, avaliou.

Já o comércio varejista ampliado, que inclui veículos automotivos (-1,7%) e material de construção (-0,8%), ficou estável em 0,0%. “Novamente, foram os supermercados e alimentos que serviram de contrapeso para esses resultados negativos, mantendo o índice geral estável”, disse Isabella.