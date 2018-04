Com rombo de R$ 24,8 bi, contas do governo têm pior resultado em 21 anos

O caixa do governo central registrou um déficit primário de 24,827 bilhões de reais em março, o pior desempenho para o mês na série histórica, iniciada em 1997. O resultado reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central.

Entre janeiro e março deste ano, o resultado primário foi de déficit de 12,980 bilhões de reais, o melhor desempenho desde 2015. Em igual período do ano passado, esse mesmo resultado era negativo em 19,563 bilhões de reais.

Em 12 meses, o governo central apresenta um déficit de 119,5 bilhões de reais, o equivalente a 1,78% do PIB. Para este ano, a meta fiscal admite um déficit de até 159 bilhões de reais nas contas do Governo Central.

As contas do Tesouro Nacional – incluindo o Banco Central – registraram um déficit primário de 4,701 bilhões de reais em março. No ano, porém, o superávit primário acumulado nas contas do Tesouro Nacional (com BC) é de 36,072 bilhões de reais. As contas apenas do Banco Central tiveram superávit de 43 milhões de reais em março e déficit de 135 milhões de reais no acumulado do ano até o mês passado.

No mês passado, o resultado do INSS foi um déficit de 20,127 bilhões de reais. Já no acumulado do ano, o resultado foi negativo de 49,052 bilhões de reais .

Receitas

O resultado de março representa alta real de 1,4% nas receitas em relação a igual mês do ano passado. Já as despesas tiveram alta real de 12,6%. No ano até março, as receitas do governo central subiram 7,6% ante igual período de 2017, enquanto as despesas aumentaram 4,6% na mesma base de comparação.