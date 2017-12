Com preço médio de R$ 4,052, litro da gasolina bate novo recorde

O preço médio do litro da gasolina subiu pela sexta semana consecutiva e foi de 4,051 para 4,052 reais, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). É o maior valor cobrado dos consumidores no ano. O levantamento levou em conta os preços de 3.112 postos no país.

Apesar do aumento ao consumidor, o preço nas refinarias da Petrobras caiu 0,85% na última semana, segundo dados divulgados pela petrolífera. Os postos têm liberdade para definir o valor final do produto.

Desde julho, quando entrou em vigor a política de reajustes atual – que permite correções até diárias – o preço nas distribuidoras subiu 22,6%.

Etanol e diesel

O preço médio do etanol permaneceu em 2,872 reais por litro na última semana, segundo pesquisa da ANP com 2.718 postos. O maior valor no ano até agora foi registrado em janeiro, de 2,931 reais. O diesel caiu de 3,466 reais para 3,441 reais por litro. O preço nas refinarias subiu 2,51% no período, segundo a Petrobras.