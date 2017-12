Focus: Mercado prevê inflação abaixo do ‘piso’ da meta em 2017

O mercado financeiro voltou a reduzir as previsões de inflação para 2017, de 3,03% para 2,88%, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. É a terceira semana seguida de baixa nas estimativas do IPCA. As previsões do crescimento da economia subiram.

Com o reajuste na inflação, a opinião dos analistas é de que esta fique abaixo do piso da meta estabelecido para o ano – o centro é de 4,5%, e as margens de tolerância oscilam entre 3% e 6%.

A revisão acontece na semana seguinte à divulgação do IPCA de novembro, pelo IBGE, na última sexta-feira. O resultado acumulado no ano até o mês foi de 2,50%, o menor desde 1998. A previsão para 2018 permanece em 4,02%.

Mesmo com a expectativa de inflação menor, os analistas do mercado financeiro estimam que o BC vai manter a Selic no patamar atual (7%) ao final de 2018, previsão idêntica às das últimas 12 semanas. A próxima reunião do Copom sobre o tema acontecerá em fevereiro.

Em relação ao PIB deste ano, a expectativa do crescimento subiram de 0,89% para 0,91%, segunda alta consecutiva. Para 2018, as apostas foram de 2,60% para 2,62%, quarto avanço semanal seguido.