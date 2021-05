Com pets em alta, Nestlé investe 120 milhões de reais em fábrica no Brasil

A Nestlé Purina anunciou na terça-feira, 25, que investirá 120 milhões de reais para ampliar a sua fábrica em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A ideia é aumentar em 30% o volume fabricado com a criação de uma linha de produção de alimentos secos para cães e gatos que deve se iniciar em 2022. As novas instalações devem gerar 300 empregos durante a ampliação. Com o aumento da demanda, o número de colaboradores que atuam na fábrica aumentou em 100, para 640, e o centro de distribuição possuí mais 157 colaboradores.

A estratégia da Nestlé vem ao encontro ao forte crescimento do segmento de pets no Brasil. Com a pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e o interesse em ter um bichinho de estimação aumentou. Com 141,6 milhões de animais de estimação, hoje o Brasil é o terceiro cujo segmento mais fatura no mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. De acordo com balanço do Instituto Pet Brasil (IPB), o setor faturou mais de 40,8 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 15,5% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente por alimentos (50,2%), venda de animais (12%) e produtos veterinários (11,6%).

Junto com o aumento do consumo, houve alta nos custos da indústria e no repasse dos preços ao consumidor, uma vez que os ingredientes de pet food dependem do valor das commodities, que além de estarem inflacionados sofrem com a variação do cotação do dólar. “Até para o lojista o lucro é diminuído, pois os custos estão mais altos de ponta a ponta, desde o ingrediente para a ração, passando pelo combustível do transporte até os custos de manutenção das lojas”, diz Nelo Marraccini, presidente-executivo do IPB.

Resultado

Com a pandemia e o aumento de alimentos vendidos em supermercados, a Nestlé se beneficiou. No ano, os papeis da Nestlé na The Swiss Stock Exchange, bolsa de valores da Suíça, acumulam alta de 6.7% em moeda local. Já os ADRs, recibos que representam a empresa nas bolsas de Nova York, subiram 5.96% em dólar no ano. De acordo com os resultados do primeiro trimestre deste ano, nos primeiros três meses de 2021 a empresa teve o resultado mais forte dos últimos 10 anos, impulsionada principalmente por vendas de café, com crescimento de 17% das cápsulas Nespresso, 16% para laticínios e 9% em produtos para pets.

A notícia sobre a ampliação da fábrica de alimentos pet em Ribeirão Preto foi dada na terça-feira, 25, durante uma reunião de Marcel de Barros, business executive operations da Nestlé Purina no Brasil, e a prefeitura da cidade. Barros informou que a nova planta já está habilitada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para exportar à China e Estados Unidos, além de países da Europa e da América do Sul. O destaque da fábrica está na tecnologia, que está entre as mais avançadas do mundo.