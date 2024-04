Com cenário conturbado, mercado sobe a projeção de inflação e juros

Analistas consultados pelo Banco Central pioram as projeções da economia para este ano e o próximo. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira, 23, o mercado financeiro elevou as estimativas para inflação, taxa de juros e câmbio para este e o próximo.

As revisões ocorrem após uma semana tensa nos mercados: Do lado externo, houve sinalização sobre uma demora maior para que os juros passem a cair nos Estados Unidos. e, do interno, o governo alterou as metas fiscais para os próximos anos. Esses dois fatores — política monetária americana e política fiscal doméstica — mexeram com a expectativa de inflação e juros para o ano.

Segundo o Focus, a inflação deve terminar o ano em 3,73%, ligeiramente acima dos 3,71% projetados na semana passada. A estimativa está acima do centro da meta de inflação, de 3% para o ano, mas dentro do teto da meta, que vai até 4,5%.

Pela segunda semana seguida, os especialistas também subiram as projeções para o dólar — de 4,97 reais para 5 reais — e das taxas de juros: de 9,13% para 9,5% ao final deste ano. Atualmente a Selic está em 10,75% neste ano. Na última reunião do Copom, o Banco Central sinalizou um corte de 0,5 ponto na reunião de maio, mas retirou projeções de mais reduções da mesma magnitude por conta do cenário conturbado.

Juros altos nos EUA significam investimentos em renda fixa mais atrativos que ativos de países emergentes, o que mexe com o câmbio e, consequentemente, com a inflação — já que commodities tanto agrícolas como de energia são cotadas em dólar. O efeito também é sentido nos juros.

A política fiscal brasileira também mexe nessas variáveis: com uma meta fiscal mais frouxa, há sinalização de aumento de gastos e uma política fiscal expansionista pressiona as expectativas de inflação.

As revisões também aconteceram nas projeções de 2025. Segundo o Focus, a inflação deve terminar o próximo ano em 3,60%, acima dos 3,56% da semana passada. Vale lembrar que a meta para o próximo ano também é de 3%, com o teto indo até 4,5%.

Para os juros, o mercado revisou a taxa terminal de 2025 de 8,5% para 9%. E, para o dólar, o mercado projeta que a moeda feche o próximo ano em 5,05 reais, ao invés dos 5 reais estimados na semana anterior.

PIB

A única revisão com viés positivo no Focus da semana é para o PIB deste ano. O mercado financeiro estima um crescimento de 2,02% da economia brasileira neste ano, acima dos 1,95% projetados na semana passada. Os dados ainda ficam abaixo da projeção do executivo, que espera um PIB de 2,2% neste ano. Porém, essa é a décima semana consecutiva em que os economistas reveem o crescimento esperado para o ano. Para 2025, a projeção continua a mesma: avanço de 2%.