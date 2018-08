China recorre à OMC para barrar novas tarifas americanas

O Ministério de Comércio da China anunciou nesta quinta-feira que apresentou uma reivindicação na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a entrada em vigor de uma sobretaxa dos Estados Unidos sobre 16 bilhões de dólares em produtos chineses.

A queixa, da qual já tinham advertido as autoridades chinesas, chega no mesmo dia em que começam a ser aplicadas as tarifas dos Estados Unidos – em contrapartida, a China também aplicou taxas de cerca de 16 bilhões de dólares sobre as exportações americanas.

As tensões comerciais continuam apesar de os dois governos estarem em plena negociação em busca de uma saída para a guerra comercial. Na semana que vem, os países devem iniciar a quarta rodada de diálogos.

É a segunda rodada de tarifas que os EUA impõem à China e soma-se às sobretaxas que entraram em vigor no último dia 6 de julho sobre 34 bilhões de dólares em importações do país asiático, uma medida que foi respondida então por Pequim com tarifas sobre um montante equivalente.